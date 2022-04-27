Болельщики «ПСЖ» предлагают вернуть в клуб Тухеля, но единодушия нет

В поисках нового тренера «ПСЖ» на следующий сезон циркулируют несколько имен, например Конте или Зидан.

Но один из фанатов советует не ходить далеко и вернуть Томаса Тухеля, который в настоящее время работает в «Челси».

@juampi_hwj: «Есть дверь, которая откроется для ухода Тухеля из «Челси». «ПСЖ», признайте наши ошибки в суждениях и начните сначала. Лично я подписываюсь».

@toumai971: Переход Тухеля в «Челси» показывает, каким тренером он является. Когда он сосредотачивается на своей работе и тактике, он входит в тройку лучших в мире».

Но не фанаты «ПСЖ не согласны с идеей вернуть немца в Париж:

basto92#Lecheminduroienpls @pastore279227: Ты смотрел на его грязные матчи в «Челси» в этом сезоне или как? Работает 6 месяцев, как обычно»

@KernyVM: «Возвращение никогда не бывает удачным».

@Elmagnifik94: «Я думаю, что у Тухеля были свои моменты с нами, но мы должны двигаться дальше.

Победитель Лиги чемпионов в течение своего первого года во главе «Челси», Тухель переживает более сложный второй сезон, его команда терпит неудачи в 2022 году.