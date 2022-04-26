Месси в центре нового проекта: ПСЖ может потерять Мбаппе и Неймара

Как сообщает Sky Sports, этим летом «ПСЖ» не планирует расставаться с Лионелем Месси.

Ожидается, что 35-летний игрок останется в Париже как минимум еще на один сезон. Однако команда вокруг него, вероятно, претерпит значительные изменения.

Атакующая троица рискует быть перевернутой с ног на голову. Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает, и он ведет переговоры с «Мадридом» о бесплатном трансфере.

Будущее Неймара также под вопросом, поскольку «ПСЖ» готов его продать. Бразилец не смог привести команду к победе в Лиге чемпионов за пять лет на «Парк де Пренс».

На карту также поставлено будущее тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо.

Это означает, что, скорее всего, будет создана новая команда, чтобы получить максимальную отдачу от семикратного обладателя Золотого мяча.