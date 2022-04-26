Раскрыты три условия перехода Антонио Конте в «ПСЖ»

Будущее Маурисио Почеттино не связано с «ПСЖ» в следующем сезоне.

Ожидается, что тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте возглавит команду, хотя на данный момент никаких контактов между клубом и итальянским тактиком зафиксировано не было.

RMC со своей стороны упомянул условия, поставленные итальянским тренером для перехода в «ПСЖ».

Значительная зарплата: Конте ожидает зарплату, достойную лучших, не менее 30 миллионов евро в год.

Назначен спортивный директор: на случай, если «ПСЖ» захочет работать с итальянцем, бывший босс «Ювентуса» хочет видеть Джанлуку Петраки спортивным директором. Петраки, работавший в «Роме», является другом итальянского тактика и привнесет в «ПСЖ» новые методы работы. RMC добавляет, что у Конте уже есть на примете игроки, которые могут усилить парижскую команду.

Расширенный состав для работы: Конте очень хочет вернуть свою команду в «ПСЖ». Источник также сообщает о желании вызвать специалиста по соцсетям, призванных лучше представить игроков в СМИ.