Следующим летом «ПСЖ» укрепит две позиции в полузащите

«ПСЖ» уже активно готовится к летнему трансферному окну и возможному усилению.

Газета L'Equipe сообщает, что «ПСЖ» будет ориентироваться на два профиля, которые могут усилить полузащиту, а именно на опорного полузащитника и более эффективного атакующего полузащитника.

«ПСЖ» уже имеет в виду несколько имен, чтобы усилить команду: Поль Погба или Орельен Чуамени.

Мы можем ожидать серьезные перемены во время следующего трансферного окна и, прежде всего, на тренерской должности, поскольку Маурисио Почеттино должен покинуть команду.

Потенциальные подкрепления будут выбраны позже с новым тренером. Антонио Конте или Зинедин Зидан входят в список претендентов.