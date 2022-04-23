С Месси. Заявка «ПСЖ» на матч с «Лансом»

Маурисио Почеттино выбрал футболистов, которых включил в заявку на матч против «Ланса» в 34-м туре Лиги 1 на «Парк де Пренс». Игра состоится сегодня вечером в 22.00 по московскому времени.

Леандро Паредес продолжает реабилитацию после хирургического лечения пубалгии.

Мауро Икарди лечится от повреждения правой четырехглавой мышцы, на его восстановление потребуется 2-3 недели.

Абду Диалло вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе после травмы приводящих мышц и боли в правом колене.

Юлиан Дракслер вернулся к пробежкам после артроскопии коленного сустава в связи с восстановлением мениска.