Маурисио Почеттино был застигнут врасплох решением «Манчестер Юнайтед» назначить Эрика тен Хага

Главный тренер «ПСЖ» несколько месяцев поддерживал связь с «Юнайтед». Почеттино собирал информацию о городе, структуре клуба и личностях игроков.

Его представители даже провели звонок в Zoom с переговорщиком «МЮ» Мэттом Джаджем о возможных условиях контракта в начале этого месяца.

Поэтому, когда просочились новости о Тен Хаге как о вероятном следующем главном тренере «Манчестер Юнайтед», это стало неожиданностью для Почеттино, хотя с «ПСЖ» никогда не связывались напрямую, чтобы обсудить условия вызволения Почеттино из Парижа.

Эрик тен Хаг подписал трехлетний контракт с «Юнайтед» с возможностью продления на один год и возглавит клуб после окончания этого сезона.