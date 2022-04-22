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Маурисио Почеттино был застигнут врасплох решением «Манчестер Юнайтед» назначить Эрика тен Хага

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Главный тренер «ПСЖ» несколько месяцев поддерживал связь с «Юнайтед». Почеттино собирал информацию о городе, структуре клуба и личностях игроков.

Его представители даже провели звонок в Zoom с переговорщиком «МЮ» Мэттом Джаджем о возможных условиях контракта в начале этого месяца.

Поэтому, когда просочились новости о Тен Хаге как о вероятном следующем главном тренере «Манчестер Юнайтед», это стало неожиданностью для Почеттино, хотя с «ПСЖ» никогда не связывались напрямую, чтобы обсудить условия вызволения Почеттино из Парижа.

Эрик тен Хаг подписал трехлетний контракт с «Юнайтед» с возможностью продления на один год и возглавит клуб после окончания этого сезона.

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