Погба не исключает перехода в другой клуб АПЛ, но ПСЖ, «Реал» и «Юве» – основные кандидаты

Поль Погба близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после того, как решил, что не хочет подписывать с ними продление контракта, утверждает Sky Sports.
Сообщается, что представители Погба ведут переговоры с «Реалом» и «Ювентусом» о возможном трансфере летом.
Однако полузащитник не исключает перехода в другой клуб Премьер-лиги.
Погба получил травму икры в матче с «Ливерпулем» и пропустит следующие две игры с «Арсеналом» и «Челси».
Несмотря на то, что ПСЖ связан со многими слухами, он остается основным направлением для Погба.
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