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Погба не исключает перехода в другой клуб АПЛ, но ПСЖ, «Реал» и «Юве» – основные кандидаты

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Поль Погба близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после того, как решил, что не хочет подписывать с ними продление контракта, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что представители Погба ведут переговоры с «Реалом» и «Ювентусом» о возможном трансфере летом.

 

Однако полузащитник не исключает перехода в другой клуб Премьер-лиги.

Погба получил травму икры в матче с «Ливерпулем» и пропустит следующие две игры с «Арсеналом» и «Челси».

 

Несмотря на то, что ПСЖ связан со многими слухами, он остается основным направлением для Погба.

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