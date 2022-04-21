Погба не исключает перехода в другой клуб АПЛ, но ПСЖ, «Реал» и «Юве» – основные кандидаты

Поль Погба близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» после того, как решил, что не хочет подписывать с ними продление контракта, утверждает Sky Sports.

Сообщается, что представители Погба ведут переговоры с «Реалом» и «Ювентусом» о возможном трансфере летом.

Однако полузащитник не исключает перехода в другой клуб Премьер-лиги.

Погба получил травму икры в матче с «Ливерпулем» и пропустит следующие две игры с «Арсеналом» и «Челси».