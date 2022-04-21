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Ди Мария лучший. Оценки «ПСЖ» за матч с «Анже»

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«ПСЖ» одержал крупную победу над «Анже» в гостях вчера вечером. Команда Маурисио Почеттино отличилась трижды, счет открыл Килиан Мбаппе после передачи Ашрафа Хакими – благодаря этому голу француз сравнялся со Златаном Ибрагимовичем в гонке за статус лучшего бомбардира «ПСЖ» - теперь у обоих по 113 голов и второе место. Лидером остается Эдинсон Кавани (138).

В концовке первого тайма отличился Серхио Рамос, а во втором Маркиньос – оба после голевых передач Анхеля Ди Марии.

Вот оценки «ПСЖ» за матч с «Анже» от портала:

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