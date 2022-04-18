Почему Месси называют «самым неудачливым игроком в истории» после последней игры «ПСЖ»? Объяснение

Хотя он не забил ни одного гола, Лео Месси был очень активен во время игры. Аргентинец действительно дважды забил и отдал результативную передачу, но все эти действия были отменены из-за офсайда.

Это не первый раз, когда Лео терпит неудачу в этом сезоне, поскольку его голы не засчитываются. У 34-летнего футболиста также были некоторые проблемы с завершением игры: в этом сезоне он уже 6 раз попал в перекладину.

Показатель xG [ожидаемые голы] Месси в лиге составляет 7,4, что означает, что он должен был забить не менее 7 голов. Но пока только 3.