Почему Месси называют «самым неудачливым игроком в истории» после последней игры «ПСЖ»? Объяснение

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» со счетом 2:1.
Хотя он не забил ни одного гола, Лео Месси был очень активен во время игры. Аргентинец действительно дважды забил и отдал результативную передачу, но все эти действия были отменены из-за офсайда.
Это не первый раз, когда Лео терпит неудачу в этом сезоне, поскольку его голы не засчитываются. У 34-летнего футболиста также были некоторые проблемы с завершением игры: в этом сезоне он уже 6 раз попал в перекладину.
Показатель xG [ожидаемые голы] Месси в лиге составляет 7,4, что означает, что он должен был забить не менее 7 голов. Но пока только 3.
В любом случае, Месси остается хорошим плеймейкером для парижан. Он сделал 13 результативных передач всего в 21 матче чемпионата за ПСЖ.
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