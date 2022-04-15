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В гонке за Холанда наметился лидер, «ПСЖ» продолжает борьбу

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Этим летом «ПСЖ» будет претендовать на подписание Холанда. Проблема, как сообщает сегодня Daily Mail, «Манчестер Сити» лидер в этой гонке.

Тем не менее, «ПСЖ», «Реал Мадрид» и «Барселона» не сказали бы своего последнего слова в этом вопросе. Daily Mail также объясняет, что Холанд должен объявить о своем окончательном решении в течение двух недель.

Если «ПСЖ» не так активен в борьбе за норвежца, то это потому, что клуб предпочитает сначала сосредоточиться на продлении Мбаппе, который еще не решил свою судьбу.

Такое положение вещей может помешать «ПСЖ» в гонке за игроком из «Боруссии».

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