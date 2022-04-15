«Этот матч не похож на другие», — Маркиньос о предстоящей встрече с «Марселем

«Это не обычный матч, не такой, как другие, особенно сейчас», — сказал Маркиньос о противостоянии между «ПСЖ» и «Марселем» в это воскресенье.

Капитан «ПСЖ» подчеркивает особый характер предстоящей встречи:

«Мы хотим показать себя, хотим победить ближайшего преследователя. Очевидно, что это особенный матч для нас, для болельщиков, для города особенно когда мы играем здесь, дома».

«Надеюсь, это будет отличное шоу на трибунах. Мы рассчитываем на наших болельщиков. Мы на поле собираемся сделать все возможное, потому что знаем, насколько это важно».

Перед 32-м туром Лиги 1 «ПСЖ» опережает «Марсель» на 12 очков.