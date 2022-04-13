Милинкович-Савич хочет в «Юве», но у «ПСЖ» есть все шансы подписать его

Согласно Il Messaggero, Сергей Милинкович-Савич выбрал бы туринский «Ювентус».
Причина в том, что он хотел бы сблизиться со своим братом Ваней, который играет в «Торино», а также со своим соотечественником Душаном Влаховичем.
Сообщается, что «Ювентус» готов сделать предложение в размере 45 миллионов евро плюс три игрока: Николо Ровелла, Лука Пеллегрини и Даниэле Ругани.
Но «Лацио» предпочитает продать его «Юнайтед» или «ПСЖ».
Ранее была встреча Насера аль-Хелаифи и Сергея Милинковича-Савича в Париже во время непродолжительного пребывания полузащитника в столице Франции. Леонардо долгое время был поклонником игрока.
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