Будущее Леонардо и Почеттино в ПСЖ туманно

Таким образом, согласно этому источнику, Насер Аль-Хелаифи должен был недавно посетить Катар, чтобы обсудить будущую организационную структуру клуба. Основная тема этой встречи была бы сосредоточена вокруг Леонардо и Маурисио Почеттино.