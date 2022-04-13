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Будущее Леонардо и Почеттино в ПСЖ туманно

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Журналист Гиллем Балаге обсуждает ситуацию с ПСЖ и Маурисио Почеттино.

Таким образом, согласно этому источнику, Насер Аль-Хелаифи должен был недавно посетить Катар, чтобы обсудить будущую организационную структуру клуба. Основная тема этой встречи была бы сосредоточена вокруг Леонардо и Маурисио Почеттино.

 

Таким образом, решения, касающиеся двух мужчин, должны быть приняты в конце текущего сезона. Гиллем Балаге также объясняет, что спортивный директор и парижский тренер пока ничего не знают.

  

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