Будущее Леонардо и Почеттино в ПСЖ туманно

Журналист Гиллем Балаге обсуждает ситуацию с ПСЖ и Маурисио Почеттино.
Таким образом, согласно этому источнику, Насер Аль-Хелаифи должен был недавно посетить Катар, чтобы обсудить будущую организационную структуру клуба. Основная тема этой встречи была бы сосредоточена вокруг Леонардо и Маурисио Почеттино.
Таким образом, решения, касающиеся двух мужчин, должны быть приняты в конце текущего сезона. Гиллем Балаге также объясняет, что спортивный директор и парижский тренер пока ничего не знают.
Комментарии