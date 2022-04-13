Милинкович-Савич хочет перейти в «Ювентус», но у «ПСЖ» есть все шансы подписать его

Согласно Il Messaggero, Сергей Милинкович-Савич выбрал бы туринский «Ювентус».

Причина в том, что он хотел бы сблизиться со своим братом Ваней, который играет в «Торино», а также со своим соотечественником Душаном Влаховичем.

Сообщается, что «Ювентус» готов сделать предложение в размере 45 миллионов евро плюс три игрока: Николо Ровелла, Лука Пеллегрини и Даниэле Ругани.

Однако, «Лацио» предпочитает продать футболиста в «Юнайтед» или «ПСЖ», которые в этом случае останутся фаворитами.

Насер ​​аль-Хелаифи и Сергей Милинкович-Савич встречались в Париже во время непродолжительного пребывания полузащитника во французской столице. Леонардо долгое время был поклонником игрока.

La Repubblica объясняет, что полузащитник (27) отдал предпочтение туринскому «Ювентусу», который предлагает ему зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год, а также большую комиссию его агенту Матее Кежману, но именно «ПСЖ» является единственным клубом, готовым выложить 80 миллионов евро за игрока.