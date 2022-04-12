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Поль Погба уже встречался с главой «ПСЖ» Леонардо, чтобы обсудить трансфер

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Согласно Foot Mercato, Поль Погба «уже встречался» со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы обсудить бесплатный трансфер на «Парк де Пренс» этим летом.

Текущий контракт 29-летнего Погба с «Манчестер Юнайтед» истечет в конце сезона, и он не проявляет никакого желания продлевать свое пребывание в клубе.

Несмотря на то, что Погба был связан с «Ювентусом» и «Мадридом», теперь, как сообщается, он хочет перейти в «ПСЖ».

Foot Mercato добавляет, что француз и его семья очень хотят переехать во Францию, проведя последние шесть лет в Манчестере.

Погба поделился своим разочарованием по поводу ситуации в «Юнайтед», поскольку с момента прихода в клуб в 2016 году ему не удалось побороться за крупные трофеи.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах, он продолжает готовиться поездке со сборной Франции в Катар в конце этого года.

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