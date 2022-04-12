Поль Погба уже встречался с главой «ПСЖ» Леонардо, чтобы обсудить трансфер

Согласно Foot Mercato, Поль Погба «уже встречался» со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы обсудить бесплатный трансфер на «Парк де Пренс» этим летом.

Текущий контракт 29-летнего Погба с «Манчестер Юнайтед» истечет в конце сезона, и он не проявляет никакого желания продлевать свое пребывание в клубе.

Несмотря на то, что Погба был связан с «Ювентусом» и «Мадридом», теперь, как сообщается, он хочет перейти в «ПСЖ».

Foot Mercato добавляет, что француз и его семья очень хотят переехать во Францию, проведя последние шесть лет в Манчестере.

Погба поделился своим разочарованием по поводу ситуации в «Юнайтед», поскольку с момента прихода в клуб в 2016 году ему не удалось побороться за крупные трофеи.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах, он продолжает готовиться поездке со сборной Франции в Катар в конце этого года.