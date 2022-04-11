Фабрицио Романо с последними новостями по делу Мбаппе, «Мадрида» и «ПСЖ»

В этот понедельник главный инсайдер Фабрицио Романо через свой канал на Youtube подвел итоги последнего продвижения по делу Мбаппе, который до сих пор не принял решение о своем будущем.

У него нет соглашения с «Мадридом», он все еще в раздумьях, и его окончательное решение будет известно в ближайшие недели.

«ПСЖ» делает все возможное, чтобы убедить своего второго бомбардира в истории продолжить приключение в Париже.

Со своей стороны, игрок все еще обсуждает свое будущее с семьей.

Таким образом, следующие несколько недель будут решающими для Килиана Мбаппе, и «ПСЖ».