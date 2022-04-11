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«Лео и Килиан – два гения»: Неймар высоко ценит партнеров по команде

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Неймар похвалил Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

В этом сезоне у трио не всегда все шло гладко.

Месси присоединился к французскому клубу летом и пока не смог достичь тех высот, которых он достиг в «Барселоне».

Неймар также изо всех сил старается стабильно выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона 2021/22. Мбаппе стрелял на полную катушку с первого матча команды в августе.

Но в субботу, по крайней мере, все трое сработали четко.

«ПСЖ» обыграл «Клермон» со счетом 6:1 на выезде; и Неймар, и Мбаппе сделали хет-трики, а Месси отдал три результативные передачи.

Выступая после игры, Неймар говорил о Месси и Мбаппе.

«Намного легче играть с очень умными игроками», — сказал он в комментарии порталу Goal. «Лео и Килиан экстраординарны. Они два гения».

Неймар хорошо знает Месси; они вместе провели четыре сезона в «Барселоне», прежде чем бразилец ушел летом 2017 года.

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