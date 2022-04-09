С Серхио Рамосом, но пока без Ди Марии. Заявка «ПСЖ» на матч с «Клермоном»

Маурисио Почеттино определился с заявкой «ПСЖ» на сегодняшний матч с «Клермоном».

Юлиан Дракслер перенес операцию на правом колене. Его возвращение к тренировкам ожидается через 30-45 дней.

Анхель Ди Мария продолжает свою работу по восстановлению, чтобы вернуться к тренировкам на следующей неделе.

Леандро Паредес, несколько недель страдавший пубалгией, вчера в Париже успешно прооперирован. Его возвращение к соревнованиям ожидается примерно через 2 месяца.

Андер Эррера возобновил пробежки и индивидуальную работу на поле. Его возвращение к коллективным тренировкам запланировано через 8 дней.

Кейлор Навас продолжает восстанавливаться после травмы правой приводящей мышцы и возобновит тренировки в конце следующей недели.

После травмы приводящих мышц Абду Диалло продолжает реабилитацию, и его возвращение к тренировкам запланировано через 10 дней.

Исмаэль Гарби продолжает реабилитацию после растяжения левой лодыжки.

Лейвин Курзава вернется к тренировкам через 10 дней из-за болей в пояснице и икрах.