Доннарумма рассказал, что «ПСЖ» нужно улучшить, чтобы стать сильнее в Лиге Чемпионов

На вопрос PSG TV о разочарованиях в Лиге чемпионов и о том, что нужно улучшить, Джанлуиджи Доннарумма подчеркнул:

«Определенно, когда мы испытаем такое сильное разочарование, мы попытаемся понять, почему это произошло, и как мы сможем стать еще сильнее. Я знаю, что я молод, но я также знаю, что это часть моего обучения».

«Это то, что мы все должны делать. Мы должны стать еще сильнее как команда и двигаться вперед. И в конце сезона думать от игры к игре».

Ошибка Доннаруммы позволила «Мадриду» возродиться во время поражения от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, итальянский голкипер подвергся критике.

Однако Доннарумма останется вратарем, на которого «ПСЖ» будет полагаться в течение следующих нескольких лет.