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Унаи Эмери о трудностях тренеров в «ПСЖ»: «Кто-то должен пробить потолок»

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«Это означает, что все они очень хорошие тренеры. Если они не добились успеха с «ПСЖ», это потому, что у «ПСЖ» есть что-то еще…» — заявил Унаи Эмери о неоднократных неудачах всех тренеров «ПСЖ».

Если у нынешнего тренера «Вильярреала», кажется, есть упреки в адрес «ПСЖ», он все же предвещает блестящее будущее клубу: «В этом году это шаг назад, но я сказал это Нассеру: ты выиграешь Лигу Чемпионов».

«Кто-то должен пробить потолок. «ПСЖ» на правильном пути, потому что результаты стабильны, и клуб продолжает стремиться к прогрессу. .».

Унаи Эмери не смог вывести «ПСЖ» за пределы четвертьфинала Лиги чемпионов и был уволен, как и все другие тренеры клуба, не сумевшие выиграть Лигу чемпионов после двух сезонов.

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