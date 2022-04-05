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Антонелла говорит Месси: «Пусть дети побеждают», а Лео демонстрирует соревновательный дух

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В конце видео один из сыновей Месси делает очень приличный сейв после удара Лео. У

Антонелла Рокуццо опубликовала в Instagram веселое видео, на котором ее муж Лео Месси играет в футбол с тремя детьми.

В какой-то момент Лео забивает гол, и появляется подпись Антонеллы: «Пусть победят дети!».

Это показывает соревновательный дух аргентинца, поскольку он отказывается позволить детям легко победить.

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