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Макрон и бывший президент Франции будут участвовать в продлении Мбаппе в ПСЖ

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе может подписать новый контракт с ПСЖ, несмотря на его давние трансферные связи с «Реалом», сообщает RMC Sport.

Это еще не все: журналист Ромен Молина также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «пролоббировал» продление пребывания 23-летнего парня в Парке де Пренс.

 

Бывший президент Франции Николя Саркози также «причастен».

Молина понимает, что эмир Катара хотел бы, чтобы Мбаппе также остался лидером Лиги 1. Они хотели бы, чтобы француз участвовал в чемпионате мира 2022 года в качестве игрока ПСЖ.

Текущий контракт Мбаппе истекает в конце этого сезона, и его продление станет огромным ударом для клубов, которые хотели его подписать.

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