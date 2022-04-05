Макрон и бывший президент Франции будут участвовать в продлении Мбаппе в ПСЖ

Килиан Мбаппе может подписать новый контракт с ПСЖ, несмотря на его давние трансферные связи с «Реалом», сообщает RMC Sport.

Это еще не все: журналист Ромен Молина также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «пролоббировал» продление пребывания 23-летнего парня в Парке де Пренс.

Бывший президент Франции Николя Саркози также «причастен».

Молина понимает, что эмир Катара хотел бы, чтобы Мбаппе также остался лидером Лиги 1. Они хотели бы, чтобы француз участвовал в чемпионате мира 2022 года в качестве игрока ПСЖ.