«Он заслуживает максимального уважения»: Почеттино о свисте «Парк де Пренс» в адрес Серхио Рамоса

Отвечая на вопрос на пресс-конференции о свисте «Парка де Пренс» в адрес команды и Серхио Рамоса, Маурисио Почеттино попытался объяснить недовольство

«Я считаю, что мы все пострадали. Этот свист, на мой взгляд, выражает разочарование, чувство, которое есть у всех нас и которое мы разделяем с болельщиками. Разочарование, конечно же, связано с тем, что произошло в Лиге чемпионов».

«Я не думаю, что люди относятся к нему так. Серхио — великий чемпион, как и все игроки в «ПСЖ», и он заслуживает максимального уважения».

Серхио Рамос, ставший мишенью парижских болельщиков, как только он вышел на поле на 72-й минуте игры, пережил сложное возвращение в игру.

Матч «ПСЖ» против «Лорьяна» стал лишь шестым для Серхио с начала сезона.