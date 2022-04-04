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Неймар до сих пор переживает из-за поражения от «Мадрида»: «Нам было очень больно»

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«Мы рады победе. Мы знаем, что этот чемпионат очень сложный. Мы должны продолжать побеждать и показывать, что хотим получить этот 10-й титул. Разочарование в Мадриде позади? Мы не любим проигрывать», — сказал Неймар после игры с «Лорьяном».

«То, что произошло в Мадриде, очень тяжело. Но мы должны двигаться вперед. Это причинило нам много боли. К сожалению, мы выбыли из турнира».

Нападающий до сих пор говорит, что понимает разочарование болельщиков ПСЖ, которые освистали его на «Парк де Пренс» после поражения.

«Публике трудно принять поражение, но и нам тоже было тяжело».

Неймар начинает набирать форму, забив 2 гола в ворота «Лорьяна».

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