Неймар до сих пор переживает из-за поражения от «Мадрида»: «Нам было очень больно»

«Мы рады победе. Мы знаем, что этот чемпионат очень сложный. Мы должны продолжать побеждать и показывать, что хотим получить этот 10-й титул. Разочарование в Мадриде позади? Мы не любим проигрывать», — сказал Неймар после игры с «Лорьяном».

«То, что произошло в Мадриде, очень тяжело. Но мы должны двигаться вперед. Это причинило нам много боли. К сожалению, мы выбыли из турнира».

Нападающий до сих пор говорит, что понимает разочарование болельщиков ПСЖ, которые освистали его на «Парк де Пренс» после поражения.

«Публике трудно принять поражение, но и нам тоже было тяжело».

Неймар начинает набирать форму, забив 2 гола в ворота «Лорьяна».