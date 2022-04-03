Серхио Рамос не намерен уходить из «Пари Сен-Жермен» этим летом

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос не собирается покидать клуб этим летом.

Бывший игрок «Макдрида» пережил кошмарный первый сезон на «Парк де Пренс», из-за травмы ему удалось сыграть всего пять матчей во всех соревнованиях.

Спортивный директор Леонардо признал, что подписание контракта с 36-летним футболистом было «ошибкой», и ему посоветовали завершить свое пребывание во французской столице после всего лишь одного сезона.

Тем не менее, RMC Sport утверждает, что Рамос не планирует уходить из команды Маурисио Почеттино этим летом, поскольку испанец полон решимости проявить себя после трудного первого сезона.

Рамос связан с лидерами Лиги 1 до лета 2023 года, по сообщениям издания, «лидерство и усердие» центрального защитника неоценимы в раздевалке.

Предполагается, что Рамос тренировался с командой в субботу, и поэтому у него есть шанс вернуться в воскресном матче Лиги 1 с «Лорьяном».