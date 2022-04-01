Стало известно: во сколько «Пари Сен-Жермен» обойдется увольнение Почеттино

Сезон «Пари Сен-Жермен» почти завершился после поражения от «Мадрида» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Считается, что у Маурисио Почеттино нет будущего в Париже, но гиганты Лиги 1 сталкиваются с дилеммой, когда дело доходит до их следующего трансферного окна.

По данным Mirror, увольнение аргентинца и его тренерского штаба в конце сезона 2021/22 обойдется «ПСЖ» в 20 миллионов евро. Поэтому катарцы предпочли бы, чтобы Почеттино ушел из клуба на другую работу и сэкономил им немного денег.

«Манчестер Юнайтед» остается одним из клубов, интересующихся парижским тренером.