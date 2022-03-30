Почему Мбаппе больше повезет в «ПСЖ», чем в «Мадриде» в его гонке за клубными рекордами? Болельщик назвал 3 причины

Заявленное Килианом Мбаппе желание побить рекорды «как в сборной Франции, так и в клубе» заставило многих болельщиков задуматься.

Многие парижане согласны с тем, что у Мбаппе больше шансов забить рекордные голы в «ПСЖ», чем в «Мадриде».

Фанат «ПСЖ», superkop, объяснил, почему, по его мнению, Мбаппе будет сложно пойти по стопам Криштиану Роналду и даже превзойти его:

«Уже сказано две вещи, которые могут поставить Мбаппе под сомнение: во-первых, его диапазон атаки все еще довольно ограничен, мне трудно представить, как он прыгает с земли на 2 метра, чтобы нанести удар головой в 34».

«Тогда другое дело, его физическая хрупкость, он очень быстрый, подвижный, но ему не хватает прочности в физическом контакте».

«Затем преследование CR7 и Месси в Ла Лиге… которые побили абсолютно все в рекорды…благодаря их выдающимся выступлениям и равенству клубов».

«Если Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид», у него есть хорошие шансы стать там великим игроком, но не побить все рекорды».