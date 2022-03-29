«Ливерпуль» и «Челси» интересуются юным талантом «ПСЖ»

Контракт нападающего «ПСЖ» Исмаэля Гарби истекает в конце этого сезона, французский клуб пока не предложил ему продление, зато есть много других заинтересованных сторон.

17-летний талант несколько раз выступал за первую команду и изо всех сил пытается закрепиться в составе. По данным GOAL, французский полузащитник привлек интерес «Челси» и «Ливерпуля», клубы из АПЛ смогут забрать его бесплатно уже этим летом.

Гарби оказал небольшое влияние на «ПСЖ» в предсезонке, забив гол в товарищеском матче, но с тех пор игрового времени, необходимого для развития, стало не хватать.

Маловероятно, что «Челси» и «Ливерпуль» смогут предложить постоянное игровое время на данном этапе, но известно, что обе стороны дают шанс молодежи.

Мейсон Маунт, Трево Чалоба и Каллум Хадсон-Одои в «Челси», а также Харви Эллиот, Кертис Джонс и Трент Александр-Арнольд, по крайней мере, регулярно выходят на поле.