Отец Ди Марии подробно рассказывает о будущем аргентинца, и оно не связано с «ПСЖ»

Хотя «ПСЖ» до сих пор не продлил контракт Анхеля Ди Марии, его отец подробно рассказал о будущем парижанина в интервью Radio La Red:

«У Анхеля есть идея завершить свою карьеру в «Росарио Сентраль». Я надеюсь, что он сможет это сделать, потому что ему этого не хватает, он ушел отсюда в очень молодом возрасте».

«Я не знаю, что будет дальше, но я бы хотел, чтобы он отыграл еще 1 или 2 года в Европе, а затем вернулся».

«У него есть карьера, он заботится о себе и может продолжать играть».

В «ПСЖ» считают, что продление 34-летнего игрока еще на один сезон будет «ошибкой».

Ди Мария знает, что в следующем сезоне ему придется искать новый вызов, потому что его судьба почти решена в «ПСЖ», в клубе подумывают о том, чтобы бесплатно заменить его Усманом Дембеле. «Бенфика» была бы заинтересована в его приобретении этим летом.