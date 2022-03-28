«Манчестер Юнайтед» сказал Почеттино, когда будет выбирать следующего тренера

«Манчестер Юнайтед» сообщил боссу «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, что клуб не намерен торопиться с решением о том, кто станет следующим постоянным тренером на «Олд Траффорд».

Согласно Foot Mercato, источники, близкие к правлению «Манчестер Юнайтед», утверждают, что недавно состоялась встреча между боссом «ПСЖ» и «красными дьяволами. Аргентинец входит в шорт-лист вместе с Эриком тен Хагом и Луисом Энрике, сообщает Daily Mail.

Почеттино долгое время был связан с «Манчестер Юнайтед», но сейчас может быть подходящее время, чтобы сделать шаг вперед, поскольку «Юнайтед» надеется назначить долгосрочного тренера на будущее.

Аргентинец отлично справился с этой задачей, управляя «Тоттенхэмом», ему удалось развить команду с ограниченным бюджетом за пять лет, так что он мог бы добиться успеха в «МЮ» с большим бюджетом и количеством времени.

Сейчас акции Почеттино немного пострадали, поскольку ему не удалось добиться поставленных целей с составом из суперзвезд «ПСЖ». Хотя парижский клуб занимает первое место в Лиге 1, он был выбит из Лиги чемпионов мадридским «Реалом» и «Ниццей» из Кубка Франции.

Это может быть одним из факторов, почему Тен Хаг считается лучшим вариантом, но при этом нельзя забывать о времени Почеттино в «Шпорах». Если «Юнайтед» сможет раскрыть эту версию аргентинца, он может стать идеальным тренером, чтобы вернуть их на вершину.