«Много голов и титулов»: Чуамени не скрывает симпатии к «ПСЖ»

Отвечая на вопрос о парижском клубе на пресс-конференции, Орельен Тчуамени сделал комплимент «ПСЖ».

«ПСЖ»— топ-клуб, отличные игроки и отличные инвестиции. Отличные голы и много титулов».

«Я считаю «ПСЖ» отличной командой».

Прекрасная игра полузащитника за «Монако» и сборную Франции делают его претендентом попадание в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Ожидается, что подписание 22-летнего игрока обойдется клубу примерно в 50 миллионов евро, хотя монегаски рассчитывают на 60 миллионов. У него контракт до 2024 года с «Монако».

На данный момент Тчуамени провел за «Монако» 42 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.