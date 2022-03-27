Марко Верратти просит итальянских болельщиков не оскорблять его товарищей по команде после шокирующего проигрыша в квалификационном матче на ЧМ

Марко Верратти призвал болельщиков не оскорблять итальянских игроков после того, как они вылетели проиграли квалификационный матч на Чемпионат мира.

Чемпионы Европы не примут участие в чемпионате мира 2022 года этой зимой, поскольку в четверг в полуфинале плей-офф они проиграли Северной Македонии со счетом 1: 0.

Верратти и его товарищи по сборной Италии подверглись резкой критике после неожиданного вылета, но полузащитник «Пари Сен-Жермен» призвал свою страну «продолжать сражаться» вместе.

Верратти обратился к болельщикам Instagram: «Когда ты выигрываешь, легко всех поблагодарить. Я хочу сделать это сегодня после вылета, который лишит нас самого замечательного и захватывающего соревнования: и нас, игроков, но, прежде всего, итальянских болельщиков по всему миру».

«Я хочу поблагодарить всех, персонал, игроков и всех тех, кто с энтузиазмом и страстью работает на сборную. К сожалению, в жизни и в футболе не всегда все идет так, как вы планировали».

«Разочарование огромное, но мы уже показали, что работая со страстью и сердцем все возможно. Так что и в жизни, и в футболе, как после великой победы прошлым летом или крупного поражения, мы должны продолжать бороться».

«И последнее: я не думаю, что лучший способ справиться с этим — оскорблять всех, потому что каждый из нас старался выложиться по полной (к сожалению, этого оказалось недостаточно).

«Прежде всего, пожалуйста, оставьте молодых игроков в покое (если очень хотите, оскорбляйте нас, «старших», ребят, потому что иногда вы забываете, что мы такие же люди, как и вы, нормальные люди, и что мы тоже испытываем сильные эмоции)».

Италия проиграла Северной Македонии со счетом 1: 0 на 92-й минуте. Северная Македония теперь сыграет с Португалией в финале плей-офф во вторник, и победитель обеспечит себе место на чемпионате мира.