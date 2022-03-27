Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной после ЧМ-2022

Аргентинец Анхель Ди Мария намекнул, что завершит выступления за сборную после Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я просто хотел поблагодарить вас за огромную любовь, которую я получил. Я всегда мечтал о том, что я испытал в эту прекрасную ночь», — сказал Ди Мария после субботней победы над Венесуэлой.

«Возможно, это был мой последний матч в этой футболке в Аргентины, и сказать, что это была замечательная ночь — значит ничего не сказать», — добавил он в Instagram.

34-летняя звезда забил гол в победном матче против Венесуэлы со счетом 3:0 в отборочном матче на чемпионат мира.

Ди Мария, забивший 24 гола в 121 матче, также помог Аргентине выиграть Кубок Америки прошлым летом.