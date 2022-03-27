Дэвид Бекхэм мечтает подписать Месси в «Интер Майами»

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У Дэвида Бекхэма очень амбициозные планы на будущее «Интер Майами», включая подписание контракта с Лионелем Месси, утверждает Marca.

Бекхэм планирует привезти Месси в Соединенные Штаты в преддверии сезона 2023/24, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

Мало того, Бекхэм также надеется подписать нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, когда он станет свободным агентом этим летом, а также Жорди Альбу и Серджи Бускетса, чтобы сформировать звездный состав.

Бекхэм хочет заключить эти контракты перед сезоном 2023/24 и сделать свою команду самой дорогой в Высшей футбольной лиге за последнее время.

У Месси есть двухлетний контракт с «ПСЖ» до 2023 года с возможностью продления еще на один год.