Пакета считает, что Неймара критикуют незаслуженно

«Я всегда буду говорить, что Неймар, прежде всего, отличный человек, отличный профессионал, обладающий невероятным талантом и, без сомнения, лучший игрок бразильской сборной. То, что он с нами, — это привилегия», — сказал Лукас Пакета в комментариях Foot Mercato.

«Когда рядом со мной Неймар, я чувствую себя намного сильнее, как и другие мои партнеры. Он тоже чувствует, что, когда он в команде, мы более мотивированы, мы дарим друг другу больше привязанности, это делает нас сильнее».

«ПСЖ» был нокаутирован в Лиге чемпионов, пресса и болельщики будут обвинять Неймара в этом. Он восстанавливается после травмы, с каждым днем ​​становится сильнее, чтобы помочь нам в Бразилии, я уверен, что он все сделает правильно».