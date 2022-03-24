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Пакета считает, что Неймара критикуют незаслуженно

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«Я всегда буду говорить, что Неймар, прежде всего, отличный человек, отличный профессионал, обладающий невероятным талантом и, без сомнения, лучший игрок бразильской сборной. То, что он с нами, — это привилегия», — сказал Лукас Пакета в комментариях Foot Mercato.

«Когда рядом со мной Неймар, я чувствую себя намного сильнее, как и другие мои партнеры. Он тоже чувствует, что, когда он в команде, мы более мотивированы, мы дарим друг другу больше привязанности, это делает нас сильнее».

«ПСЖ» был нокаутирован в Лиге чемпионов, пресса и болельщики будут обвинять Неймара в этом. Он восстанавливается после травмы, с каждым днем ​​становится сильнее, чтобы помочь нам в Бразилии, я уверен, что он все сделает правильно».

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