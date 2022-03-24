Мбаппе обсуждает с ПСЖ свои права на изображение

Le Parisien сообщает, что Килиан Мбаппе в настоящее время ведет переговоры с ПСЖ, чтобы обсудить свои права на изображения после его отказа появляться во время маркетинговых операций с командой Франции.

Согласно Le Parisien, права на изображение Килиана Мбаппе могут стать одной из основных проблем для продления контракта с «ПСЖ».

И, по сообщению газеты, столичный клуб готов поддержать желание игрока «и позволить ему выбрать свою маркетинговую экспозицию».

Когда Мбаппе подписал контракт в 2017 году, то оставил почти все свои права на изображение «ПСЖ», но теперь он намерен владеть самостоятельно.