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Мбаппе обсуждает с ПСЖ свои права на изображение

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Le Parisien сообщает, что Килиан Мбаппе в настоящее время ведет переговоры с ПСЖ, чтобы обсудить свои права на изображения после его отказа появляться во время маркетинговых операций с командой Франции.

Согласно Le Parisien, права на изображение Килиана Мбаппе могут стать одной из основных проблем для продления контракта с «ПСЖ».

И, по сообщению газеты, столичный клуб готов поддержать желание игрока «и позволить ему выбрать свою маркетинговую экспозицию».

Когда Мбаппе подписал контракт в 2017 году, то оставил почти все свои права на изображение «ПСЖ», но теперь он намерен владеть самостоятельно.

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