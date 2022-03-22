«Джиджио извинился за ошибку»: Верратти заступился за Доннарумму

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма провел не лучшую свою игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, который "Пари Сен-Жермен" проиграл "Мадриду". Ошибка Доннаруммы во втором тайме позволила «сливочным» забить свой первый гол в матче, а затем добавить еще два гола и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

И Доннарумма, и Марко Верратти присоединились к национальной сборной Италии, чтобы принять участие в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года против Северной Македонии. Выступая вовремя предматчевой пресс-конференции итальянский полузащитник встал на защиту Доннаруммы.

«Джиджио извинился за ошибку, но он особенный парень», — сказал Верратти. «На следующий день он уже был увлечен работой».

«Давайте не будем забывать, что он сделал во время чемпионата Европы, он один из лучших вратарей в мире».