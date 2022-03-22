«ПСЖ» не попал в топ-5 самых прибыльных клубов

«ПСЖ» расположился на шестом месте в топ-10 самых доходных клубов, заработав 556,2 млн евро.

В этом сезоне первое место занимает «Манчестер Сити» с выручкой 644,9 млн евро за сезон 2020\21.

«Сити» опережает мадридский «Реал» (640,7 млн ​​евро) и мюнхенскую «Баварию» (611,4 млн евро). Лидер прошлого года «Барселона» опустилась на четвертое место (582,1 млн евро).

«ПСЖ» поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым рейтингом, но нынешняя позиция все-равно хуже, чем была в 2020 году.

Столичный клуб уступает «Манчестер Юнайтед» (558 млн евро). Завершают первую десятку «Ливерпуль» (550,4 млн евро), «Челси» (493,1 млн евро), «Ювентус» (433,5 млн евро) и «Тоттенхэм» (406,2 млн евро).