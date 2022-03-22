Ришарлисон готов уйти из «Эвертона» летом: «ПСЖ» заинтересован

Ришарлисон надеется покинуть «Эвертон» в конце текущего сезона, чтобы повысить свои шансы на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира.

24-летний игрок, который не выступал за свою страну с июля 2021 года из-за проблем с травмами, получил вызов от Тите на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира.

Ришарлисон забил всего четыре гола и сделал три передачи в 20 матчах. В январе он отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен», чтобы попытаться вывести «Эвертон» из нынешнего спада.

Тем не менее, источники, близкие к игроку, что представители Ришарлисона теперь дали понять «Эвертону», что 24-летний футболист собирается покинуть «Гудисон Парк» этим летом.

Ситуация привлекла внимание ряда команд по всей Европе. «ПСЖ» попросил держать их в курсе, в то время как Ришарлисоном также интересуются клубы АПЛ.

Контракт Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.