Журналист Риоло раскритиковал «ПСЖ» после поражения от «Монако»

В воскресенье «ПСЖ» испытал очередное разочарование в Лиге 1, проиграв «Монако» со счетом 3:0.

В Твиттере журналист RMC Даниэль Риоло обрушился с критикой на команду Почеттино.

«ПСЖ» решил быть смешным и позорным до конца сезона? Таков план? Неймар отдал свою жизнь, чтобы вернуться против «Мадрида»… Логично, что он еле тащится по полю».

«Если «ПСЖ» и Катар хотят, чтобы их хотя бы уважали, то несколько игроков должны выходить и работать на счет».

«А болельщикам «ПСЖ» все равно будут объяснять, что свистеть не надо?».

«Месси хорошо поступил, что сослался на больной живот, он избежал катаклизма дня».