Ди Мария может покинуть «ПСЖ» этим летом: «Бенфика» интересуется аргентинцем

В настоящее время Анхель Ди Мария проводит последние месяцы в «Пари Сен-Жермен». В прошлом году аргентинский плеймейкер продлил контракт с «ПСЖ» на один год.

В годовом соглашении между Ди Марией и «ПСЖ» обе стороны добавили опцию продления на один год. Но лидер Лиги 1 не планирует инициировать это продление, согласно информации RMC Sport. Летом Ди Мария станет свободным агентом.

Сообщается, что Ди Мария уже получил предложение от португальской «Бенфики», хотя еще неизвестно, планирует ли сторона сделать все возможное, чтобы официально подписать контракт с аргентинцем, если он станет свободным агентом в ближайшие месяцы.

Ди Мария в настоящее время проводит свой седьмой сезон в «ПСЖ», на данный момент он провел 289 матчей во всех соревнованиях за команду Лиги 1.