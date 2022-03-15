«Пари Сен-Жермен» приглядывается к Микелю Артета

Рио Фердинанд считает, что болельщики «Арсенала» отвернутся от Микеля Артеты и будут призывать к его увольнению, если команда вылетит зоны Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Канониры», которые на очко опережают «Манчестер Юнайтед» с тремя играми в запасе, являются фаворитами в борьбе за четвертое место в этом сезоне. Испанец проделал огромную работу, чтобы вывести северных лондонцев на эту позицию, учитывая их восьмое место в прошлом сезоне.

Теперь, когда «Арсенал» в шаге от попадания в Лигу чемпионов, «Пари Сен-Жермен» пристально следит за боссом «канониров», рассматривая его в качестве замены Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» обратил внимание на стремительный взлет Артеты. Испанец возглавляет шорт-лист кандидатов, поскольку французские гиганты готовятся к полной перестройке, и на продажу будет выставлено до девяти игроков первой команды.