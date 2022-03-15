«Манчестер Сити» хочет подписать суперзвезду «ПСЖ» этим летом

«Манчестер Сити» заинтересован в привлечении Неймара на «Этихад» после сообщений о том, что он может покинуть «ПСЖ» этим летом.

По информации источников, в услугах бразильской звезды заинтересованы три клуба. Сообщается, что «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляют интерес к 30-летнему футболисту.

Переход в «Ньюкасл» кажется маловероятным из-за их положения в АПЛ, у «Барселоны» может не хватить средств для трансфера. Однако у «Манчестер Сити» есть деньги, которые он может предложить, и привлекательность футбола Лиги чемпионов.