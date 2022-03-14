«Это возможно»: на фоне слухов о соглашении с «ПСЖ» Погба намекает, что предстоящее назначение тренера «МЮ» может повлиять на его решение

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» со счетом 3:2, Поля Погба спросили, может ли он остаться на «Олд Траффорд» в зависимости от выбора клубом следующего тренера, Погба сказал RMC Sport: «Это возможно, посмотрим».

«Мы знаем, что тренеру еще многое предстоит сделать… Я хочу хорошо закончить сезон и посмотреть, что произойдет в будущем».

Комментарии француза прозвучали после того, как его личный тренер говорил о том, что Поль не останется на «Олд Траффорд» после июня.

«Красные дьяволы» хотят, чтобы Поль подписал продление контракта, и готовы предложить ему выгодные условия, но он еще не принял решения.

«ПСЖ» продолжает интересоваться чемпионом мира, который уже может свободно вести переговоры с другим клубами, поскольку срок его контракта истекает в июне следующего года.

Ходят слухи даже об уже заключенном соглашении между Погба и «ПСЖ».