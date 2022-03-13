Луис Эрнандес: «Если Мбаппе все-таки решит уйти, нужно поблагодарить его и отпустить»

Тренер Луис Эрнандес, ранее работавший с «ПСЖ», «Атлетиком», «Эспаньолом» и «Бетисом», прокомментировал для Cadena Ser ситуацию между парижским клубом и Килианом Мбаппе.

«Я не знаю, уйдет ли Мбаппе. Он показал, что сосредоточен на игре, полностью выкладывался. Нельзя обвинить его в недостаточной самоотдаче. Он думал только о том, чтобы завоевать победу для «ПСЖ» в противостоянии с «Мадридом». Но если он все-таки решит уйти, нужно поблагодарить его и отпустить».

«Мбаппе на пути, чтобы стать лучшим в мире. Он делает вещи, на которые мало кто способен в Европе».