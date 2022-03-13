Вейналдум хочет вернуться в АПЛ этим летом

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджинио Вейналдум намерен вернуться в Премьер лигу этим летом.

Игрок сборной Нидерландов подписал трехлетний контракт с «ПСЖ» по прибытии из «Ливерпуля» в 2021 году и при Маурисио Почеттино изо всех сил пытался добиться места в «основе».

Вейналдум забил три гола и сделал две передачи в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, но 31-летнему игроку так и не удалось закрепиться в стартовом составе.

По информации L'Equipe, и Вейналдум, и «ПСЖ» считают, что трансфер был ошибкой, и полузащитник станет тех, кто покинет команду летом.

Возвращение в высший английский дивизион является наиболее вероятным вариантом для Вейналдума, но ожидается, что «Ливерпуль» не попытается повторно подписать своего бывшего игрока.

Ранее Вейналдум забил 27 голов и отдал 16 передач в 217 матчах Премьер-лиги за время своего пребывания в «Ливерпуле» и «Ньюкасле».