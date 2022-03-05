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«Астон Вилла» интересуется бывшим игроком «Ливерпуля», который хочет покинуть «ПСЖ»

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Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
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Сообщается, что «Астон Вилла» связывалась с «Пари Сен-Жермен» и интересовалась приобретением полузащитника Джорджинио Вейналдума.

Как уже сообщалось, для возвращения игрока сборной Нидерландов в Премьер-лигу в следующем сезоне потребуется 21 млн фунтов стерлингов.

Несмотря на подписание трехлетнего контракта только прошлым летом, Вейналдум, по-видимому, хочет покинуть французскую столицу после того, как ему не удалось заполучить постоянную роль в полузащите Маурисио Почеттино.

31-летний игрок выходил в основе только в половине матчей Лиги 1 в этом сезоне и не играл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Мадрида».

До этого сезона полузащитник был основным игроком «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сыграв более 50 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях, когда «красные» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и заняли третье место в Премьер-лиге.

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