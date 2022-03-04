Почеттино рассказал, на что «ПСЖ» должен полагаться в матче против «Ниццы» в отсутствие Мбаппе

«Речь идет об одном из лучших игроков мира. Психологический аспект важен и для его товарищей по команде, и для соперника. Но мы знаем, что это может случиться по ходу сезона», — сказал Маурисио Почеттино на пресс-конференции по поводу отсутствия Килиана. Мбаппе в предстоящем матче с «Ниццей».

«Важно то, что игроки верят в силу коллектива. Мы должны взращивать это представление о том, что команда сильна не благодаря конкретным игрокам, а скорее благодаря этой коллективной силе, которую мы должны именно культивировать».

Килиан Мбаппе не примет участие в матче с «Ниццей» из-за перебора желтых карточек.

С 19 голами и 14 передачами в 31 матче этого сезона Мбаппе является ключевым игроком команды.