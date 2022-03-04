Топ-10 дорогих игроков Лиги 1 — «ПСЖ» доминирует в рейтинге

Килиан Мбаппе, безусловно, является игроком с самой высокой рыночной стоимостью в Лиге 1. Обладатель Золотого мяча 2021 года Лео Месси оказался только на шестом месте в рейтинге.

Только Джонатан Дэвид и Амин Гуири не являются представителями «ПСЖ» в этом списке.

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 160 млн евро

Неймар (ПСЖ) 90 млн евро

Маркиньос (ПСЖ) 75 млн евро

Ашраф Хакими (ПСЖ) 70 млн евро

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) 65 млн евро

Лионель Месси (ПСЖ) 60 млн евро

Марко Верратти (ПСЖ) 55 млн евро

Джонатан Дэвид (LOSC) 50 млн евро

Амин Гуири (Ницца) 45 €

Преснель Кимпембе (ПСЖ) 40 млн евро