Месси «в ярости» из-за критики со стороны французской прессы, о чем сообщил товарищам по «ПСЖ»

Как сообщает Le Parisien, Лионель Месси говорил своим товарищам по команде «Пари Сен-Жермен» о недавней критике со стороны французских СМИ.

Аргентинец в ярости по этому поводу и считает такую критику несправедливой.

L'Equipe поставил Месси оценку 3/10 после того, как он промахнулся с пенальти в Лиге чемпионов против «Мадрида». Также ему ставили низкие оценки в начале сезона, когда он только приспосабливался к жизни в Париже.

34-летний футболист забил один гол и отдал 7 результативных передач в последних 7 матчах Лиги 1.